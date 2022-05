DL Concorrenza, rinviato a nuovo decreto il calcolo indennizzi per balneari (Di venerdì 27 maggio 2022) La Legge annuale per il mercato e la Concorrenza 2021 per le concessioni balneari, meglio conosciuta come DL Concorrenza, verrà discussa in Senato lunedì 30 maggio, con il voto che è atteso in giornata. Il Servizio Studi del Senato ha realizzato un dossier, che raccoglie una serie di schede che spiegano, in sintesi, i punti salienti e le finalità: come spiegato nell’articolo 1, si tratta di promuovere lo sviluppo della Concorrenza, permettendo l’accesso ai mercati anche alle imprese di piccole dimensioni, oltre a sostenere il miglioramento dell’efficienza dei servizi pubblici e di contribuire alla tutela dell’ambiente. Bandi dal 2023 per le concessioni balneari Soltanto con un futuro decreto attutivo verranno stabiliti i criteri per il calcolo degli ... Leggi su nonsolonautica (Di venerdì 27 maggio 2022) La Legge annuale per il mercato e la2021 per le concessioni, meglio conosciuta come DL, verrà discussa in Senato lunedì 30 maggio, con il voto che è atteso in giornata. Il Servizio Studi del Senato ha realizzato un dossier, che raccoglie una serie di schede che spiegano, in sintesi, i punti salienti e le finalità: come spiegato nell’articolo 1, si tratta di promuovere lo sviluppo della, permettendo l’accesso ai mercati anche alle imprese di piccole dimensioni, oltre a sostenere il miglioramento dell’efficienza dei servizi pubblici e di contribuire alla tutela dell’ambiente. Bandi dal 2023 per le concessioniSoltanto con un futuroattutivo verranno stabiliti i criteri per ildegli ...

Advertising

vp1053 : Balneari, l’intesa in maggioranza è solo sulla necessità di indennizzi per chi perde la concessione. Come calcolarl… - FrancescoBlotto : #Balneari, l’intesa in maggioranza è solo sulla necessità di indennizzi per chi perde la #concessione. Come calcola… - BbbbbbbbbbMarco : RT @petergomezblog: Balneari, l’intesa in maggioranza è solo sulla necessità di indennizzi per chi perde la concessione. Come calcolarli? T… - Mirandola59 : RT @petergomezblog: Balneari, l’intesa in maggioranza è solo sulla necessità di indennizzi per chi perde la concessione. Come calcolarli? T… - fulviodeangeli1 : Balneari, l’intesa in maggioranza è solo sulla necessità di indennizzi per chi perde la concessione. Come calcolarl… -