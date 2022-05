DIRETTA MotoGP, GP Mugello 2022 LIVE: bandiera rossa per ghiaia in pista, Ducati al comando (Di venerdì 27 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.40 La classifica aggiornata: 1 5 J. ZARCO 1:46.381 2 63 F. BAGNAIA +0.157 3 23 E. BASTIANINI +0.362 4 42 A. RINS +0.403 5 41 A. ESPARGARO +0.418 6 93 M. MARQUEZ +0.672 7 20 F. QUARTARARO +0.745 8 72 M. BEZZECCHI +0.811 9 30 T. NAKAGAMI +0.878 10 36 J. MIR +0.888 14.37 Caduta per Zarco alla ‘Materassi’. Non ci sono conseguenze per il francese che torna senza problemi ai box. 14.35 Ottavo posto per Quartararo davanti a Vinales e Bezzecchi. Il campione del mondo in carica insegue le Ducati che per ora sembrano semplicemente superiori. 14.32 Bagnaia! Che passo per l’italiano che sale al secondo posto alle spalle di Zarco con 2 decimi di scarto. Nakagami è terzo, Bastianini resta quarto. 14.30 ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.40 La classifica aggiornata: 1 5 J. ZARCO 1:46.381 2 63 F. BAGNAIA +0.157 3 23 E. BASTIANINI +0.362 4 42 A. RINS +0.403 5 41 A. ESPARGARO +0.418 6 93 M. MARQUEZ +0.672 7 20 F. QUARTARARO +0.745 8 72 M. BEZZECCHI +0.811 9 30 T. NAKAGAMI +0.878 10 36 J. MIR +0.888 14.37 Caduta per Zarco alla ‘Materassi’. Non ci sono conseguenze per il francese che torna senza problemi ai box. 14.35 Ottavo posto per Quartararo davanti a Vinales e Bezzecchi. Il campione del mondo in carica insegue leche per ora sembrano semplicemente superiori. 14.32 Bagnaia! Che passo per l’italiano che sale al secondo posto alle spalle di Zarco con 2 decimi di scarto. Nakagami è terzo, Bastianini resta quarto. 14.30 ...

