DIRETTA Giro d’Italia 2022, Marano-Santuario Castelmonte LIVE: si sconfina in Slovenia, tante salite e sfida tra i favoriti (Di venerdì 27 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 Buongiorno e benvenuti amici e amiche di OA Sport alla DIRETTA LIVE del Giro d’Italia 2022. La diciannovesima tappa della rassegna, con partenza da Marano Lagunare ed arrivo presso il Santuario di Castelmonte, costituisce una delle ultime occasioni per riscrivere gli equilibri nella classifica generale. Richard Carapaz conserva 3” sull’australiano Jai Hindley, mentre Mikel Landa dista 1’05” dalla maglia rosa indossata dall’equadoregno. Il podio è ormai una lotta a tre, vedremo se i capitani sceglieranno di darsi battaglia o aspettare il durissimo segmento di domani per sferrare gli ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELBuongiorno e benvenuti amici e amiche di OA Sport alladel. La diciannovesima tappa della rassegna, con partenza daLagunare ed arrivo presso ildi, costituisce una delle ultime occasioni per riscrivere gli equilibri nella classifica generale. Richard Carapaz conserva 3” sull’australiano Jai Hindley, mentre Mikel Landa dista 1’05” dalla maglia rosa indossata dall’equadoregno. Il podio è ormai una lotta a tre, vedremo se i capitani sceglieranno di darsi battaglia o aspettare il durissimo segmento di domani per sferrare gli ...

