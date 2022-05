DIRETTA Giro d’Italia 2022, Marano-Santuario Castelmonte LIVE: la fuga è vicino all’ultima salita (Di venerdì 27 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 16.31 Poco più di 10 chilometri dal traguardo. Da Cividale del Friuli, inizia l’ultima salita. 16.28 Nel gruppo, segnalato a 7’11”, prova una piccola sortita Lorenzo Fortunato (Eolo-Kometa), riagganciato immediatamente da Alejandro Valverde (Movistar). 16.26 Quindici chilometri al traguardo del Santuario di Castelmonte. 16.23 Tra i fuggitivi, quello apparso nella migliore condizione è Koen Bouwman: il titolare della maglia azzurra vorrà festeggiare al meglio il suo essere matematicamente leader della classifica GPM. 16.21 Non ci sono possibilità per altri uomini in fuga dal mattino di rientrare: il più vicino dovrebbe essere Tobias ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL16.31 Poco più di 10 chilometri dal traguardo. Da Cividale del Friuli, inizia l’ultima. 16.28 Nel gruppo, segnalato a 7’11”, prova una piccola sortita Lorenzo Fortunato (Eolo-Kometa), riagganciato immediatamente da Alejandro Valverde (Movistar). 16.26 Quindici chilometri al traguardo deldi. 16.23 Tra i fuggitivi, quello apparso nella migliore condizione è Koen Bouwman: il titolare della maglia azzurra vorrà festeggiare al meglio il suo essere matematicamente leader della classifica GPM. 16.21 Non ci sono possibilità per altri uomini indal mattino di rientrare: il piùdovrebbe essere Tobias ...

