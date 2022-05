DIRETTA Giro d’Italia 2022, Marano-Santuario Castelmonte LIVE: la fuga è sul Kolovrat, ritirato Porte (Di venerdì 27 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 15.20 Il gruppo principale si sta piano piano sfaldando: sono rimasti in sei, perdono contatto anche Bayer e Theuns! 15.18 Assieme a lui Clement Davy (Groupama-FDJ) e Fernando Gaviria (UAE Team Emirates). Le prime rampe del Kolovrat sono durissime. 15.17 Inizia la salita di Kolovrat per gli uomini in fuga, ed Edoardo Affini si stacca immediatamente. 15.15 Le squadre degli uomini di classifica principali sono tutte nelle prime posizioni del gruppo: Bora-Hansgrohe, Astana-Qazaqstan, Ineos-Grenadiers e Bahrain-Victorious. 15.14 Effettivamente la Bora-Hansgrohe non sta facendo un grandissimo ritmo. Forse sta aspettando il Kolovrat per far esplodere la ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL15.20 Il gruppo principale si sta piano piano sfaldando: sono rimasti in sei, perdono contatto anche Bayer e Theuns! 15.18 Assieme a lui Clement Davy (Groupama-FDJ) e Fernando Gaviria (UAE Team Emirates). Le prime rampe delsono durissime. 15.17 Inizia la salita diper gli uomini in, ed Edoardo Affini si stacca immediatamente. 15.15 Le squadre degli uomini di classifica principali sono tutte nelle prime posizioni del gruppo: Bora-Hansgrohe, Astana-Qazaqstan, Ineos-Grenadiers e Bahrain-Victorious. 15.14 Effettivamente la Bora-Hansgrohe non sta facendo un grandissimo ritmo. Forse sta aspettando ilper far esplodere la ...

