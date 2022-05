DIRETTA Giro d’Italia 2022, Marano-Santuario Castelmonte LIVE: iniziata la tappa! Subito scatti (Di venerdì 27 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 12.33 Velocità altissima in testa al gruppo. Si muovono anche alcuni corridori di Bora-hansgrohe e Bahrain-Victorious. 12.30 Il vincitore di ieri, De Bondt, prova a lanciare all’attacco Mathieu van der Poel. 12.29 Subito partenza a tutta, diversi corridori provano ad attaccare. 12.27 iniziata LA tappa! 12.25 Non è partito oggi Jefferson Alexander Cepeda (Drone Hopper – Androni Giocattoli). 12.23 Potrebbe esserci una velocità media altissima nella prima ora di gara. 12.20 Corridori prontissimi dietro la macchina della giuria, a breve si parte. 12.15 Da segnalare anche uno sconfinamento in Slovenia, con una salita inedita. 12.12 Scatta il tratto di trasferimento, tra ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL12.33 Velocità altissima in testa al gruppo. Si muovono anche alcuni corridori di Bora-hansgrohe e Bahrain-Victorious. 12.30 Il vincitore di ieri, De Bondt, prova a lanciare all’attacco Mathieu van der Poel. 12.29partenza a tutta, diversi corridori provano ad attaccare. 12.27LA12.25 Non è partito oggi Jefferson Alexander Cepeda (Drone Hopper – Androni Giocattoli). 12.23 Potrebbe esserci una velocità media altissima nella prima ora di gara. 12.20 Corridori prontissimi dietro la macchina della giuria, a breve si parte. 12.15 Da segnalare anche uno sconfinamento in Slovenia, con una salita inedita. 12.12 Scatta il tratto di trasferimento, tra ...

SkySportF1 : ? 1:18:750: LAMPO LECLERC ?? On board con lui per il giro della pole position I risultati ? - SorgentePas002 : giro d'ITALIA live alle14,RAI2,fino al 29 - chiappe_revello : RT @CSRIS_it Non perdetevi l’ultimo appuntamento del Giro d'Italia della CSR 2022 a #Genova! ?? Genova, Blue Distr… - CSRIS_it : Non perdetevi l’ultimo appuntamento del Giro d'Italia della CSR 2022 a #Genova! ?? Genova, Blue District, Via del… - LaFionda2020 : Nota bene: senatore della Repubblica, PD, europeista. E fa una diretta (con un altro uomo) sulla 'lotta al patriarc… -