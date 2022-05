DIRETTA Giro d’Italia 2022, Marano-Santuario Castelmonte LIVE: iniziano le salite, gruppo a 9? dalla fuga. Si stacca Richie Porte (Di venerdì 27 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 14.22 90 km al traguardo e 9? di vantaggio per i dodici al comando. 14.19 Questo l’ordine di transito al GPM ed i relativi punteggi: 1. Koen Bouwman (Jumbo-Visma) 9 pt2. Davide Ballerini (Quick-Step Alpha Vinyl) 4 pt3. Edoardo Affini (Jumbo-Visma) 2 pt4. Andrea Vendrame (AG2R Citroën) 1 pt 14.16 Dall’ammiraglia Ineos confermano: problemi di stomaco per Richie Porte, la maglia rosa perde un gregario importantissimo per la seconda parte della frazione… 14.13 Dopo aver tirato a lungo si lascia sfilare Patrick Gamper (Bora-Hansgrohe). 14.10 La maglia azzurra Koen Bouwman transita per primo al GPM, mentre Richie Porte è in coda al plotone! E’ l’unico ad ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL14.22 90 km al traguardo e 9? di vantaggio per i dodici al comando. 14.19 Questo l’ordine di transito al GPM ed i relativi punteggi: 1. Koen Bouwman (Jumbo-Visma) 9 pt2. Davide Ballerini (Quick-Step Alpha Vinyl) 4 pt3. Edoardo Affini (Jumbo-Visma) 2 pt4. Andrea Vendrame (AG2R Citroën) 1 pt 14.16 Dall’ammiraglia Ineos confermano: problemi di stomaco per, la maglia rosa perde un gregario importantissimo per la seconda parte della frazione… 14.13 Dopo aver tirato a lungo si lascia sfilare Patrick Gamper (Bora-Hansgrohe). 14.10 La maglia azzurra Koen Bouwman transita per primo al GPM, mentreè in coda al plotone! E’ l’unico ad ...

