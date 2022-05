DIRETTA Giro d’Italia 2022, Marano-Santuario Castelmonte LIVE: il gruppo lascia spazio alla fuga, 10? il margine dei battistrada (Di venerdì 27 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 13.52 Iniziano la rampe del primo GPM di giornata, la breve ma impegnativa salita di Villanova Grotte (3,7 km all’8% con punte del 13%). Trattasi di un terza categoria. 13.49 Fanno capolino nelle prime posizioni del gruppo anche gli uomini del Team DSM. 13.46 Ecco lo scatto di Alessandro De Marchi! Tifo da stadio in quel di Buja per il trentaseienne della Israel-Premier Tech, fermatosi a bordo strada per ricevere il caloroso abbraccio della sua gente! 13.43 Transitando per primo allo sprint intermedio il colombiano Gaviria ha scavalcato Mark Cavendish nella classifica a punti. 13.40 120 km all’arrivo, stabile sui 10’30” il vantaggio dei fuggitivi. 13.37 Questa la composizione del drappello dei ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL13.52 Iniziano la rampe del primo GPM di giornata, la breve ma impegnativa salita di Villanova Grotte (3,7 km all’8% con punte del 13%). Trattasi di un terza categoria. 13.49 Fanno capolino nelle prime posizioni delanche gli uomini del Team DSM. 13.46 Ecco lo scatto di Alessandro De Marchi! Tifo da stadio in quel di Buja per il trentaseienne della Israel-Premier Tech, fermatosi a bordo strada per ricevere il caloroso abbraccio della sua gente! 13.43 Transitando per primo allo sprint intermedio il colombiano Gaviria ha scavalcato Mark Cavendish nella classifica a punti. 13.40 120 km all’arrivo, stabile sui 10’30” il vantaggio dei fuggitivi. 13.37 Questa la composizione del drappello dei ...

