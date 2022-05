DIRETTA Giro d’Italia 2022, Marano-Santuario Castelmonte LIVE: fuggitivi a 8’20”, torna in gruppo Pozzovivo. Ritirato Porte (Di venerdì 27 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 14.52 La corsa sconfina in territorio sloveno. Ecco i passaggi al GPM di Passo di Tanamea: 1. Koen Bouwman (Jumbo-Visma) 9 pt 2. Edward Theuns (Trek-Segafredo) 4 pt3. Davide Ballerini (Quick-Step Alpha Vinyl) 2 pt4. Edoardo Affini (Jumbo-Visma) 1 pt 14.49 Si ritira Richie Porte! Problemi di stomaco per l’australiano della Ineos-Grenadiers, la maglia rosa Carapaz perde il suo gregario più fidato! 14.46 Anche stavolta Koen Bouwman non trova opposizione e transita per primo al GPM di terza categoria. Rafforzata ulteriormente la leadership nella classifica scalatori. 14.43 Siamo in vista dello scollinamento al Passo di Tanamea, 84 km all’arrivo e gruppo lontano 8’15” dai dodici ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL14.52 La corsa sconfina in territorio sloveno. Ecco i passaggi al GPM di Passo di Tanamea: 1. Koen Bouwman (Jumbo-Visma) 9 pt 2. Edward Theuns (Trek-Segafredo) 4 pt3. Davide Ballerini (Quick-Step Alpha Vinyl) 2 pt4. Edoardo Affini (Jumbo-Visma) 1 pt 14.49 Si ritira Richie! Problemi di stomaco per l’australiano della Ineos-Grenadiers, la maglia rosa Carapaz perde il suo gregario più fidato! 14.46 Anche stavolta Koen Bouwman non trova opposizione e transita per primo al GPM di terza categoria. Rafforzata ulteriormente la leadership nella classifica scalatori. 14.43 Siamo in vista dello scollinamento al Passo di Tanamea, 84 km all’arrivo elontano 8’15” dai dodici ...

