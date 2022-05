DIRETTA Giro d’Italia 2022, Marano-Santuario Castelmonte LIVE: a breve il via della tappa (Di venerdì 27 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 12.23 Potrebbe esserci una velocità media altissima nella prima ora di gara. 12.20 Corridori prontissimi dietro la macchina della giuria, a breve si parte. 12.15 Da segnalare anche uno sconfinamento in Slovenia, con una salita inedita. 12.12 Scatta il tratto di trasferimento, tra poco più di 10? il via ufficiale. 12.09 Corridori schierati sulla linea di partenza. 12.05 Da seguire anche lo scontro tra le varie squadre: Bora-hansgrohe e Bahrain-Victorious possono provare ad intrappolare la Ineos Grenadiers. 12.02 Prima parte di gara che sarà completamente pianeggiante, dunque potrebbe nuovamente esserci una lotta per andare a caccia della fuga giusta. 12.00 Oggi sarà ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL12.23 Potrebbe esserci una velocità media altissima nella prima ora di gara. 12.20 Corridori prontissimi dietro la macchinagiuria, asi parte. 12.15 Da segnalare anche uno sconfinamento in Slovenia, con una salita inedita. 12.12 Scatta il tratto di trasferimento, tra poco più di 10? il via ufficiale. 12.09 Corridori schierati sulla linea di partenza. 12.05 Da seguire anche lo scontro tra le varie squadre: Bora-hansgrohe e Bahrain-Victorious possono provare ad intrappolare la Ineos Grenadiers. 12.02 Prima parte di gara che sarà completamente pianeggiante, dunque potrebbe nuovamente esserci una lotta per andare a cacciafuga giusta. 12.00 Oggi sarà ...

