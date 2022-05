DIRETTA Giro d’Italia 2022 LIVE: iniziata l’ascesa finale verso il Santuario di Castelmonte! (Di venerdì 27 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 16.41 E’ una salita pedalabile, le pendenze consentono di salire regolari. Difficile vedere distacchi tra gli uomini di classifica, ma non sono escluse sorprese. 16.40 Tonelli, Vendrame, Schmid, Bouwman e Valter si giocano la tappa a 6 km dall’arrivo. Due italiani, uno svizzero, un olandese ed un ungherese. A 8’43” il gruppo maglia rosa, dove è tornata davanti la Ineos. 16.39 Il transito al traguardo volante, con i relativi abbuoni: 1 TONELLI Alessandro 3” 2 VENDRAME Andrea 2” 3 BOUWMAN Koen 1” 16.38 Vendrame è il più veloce dei cinque davanti, ma dovrà essere bravo a non farsi staccare. Di sicuro lo svizzero Schmid proverà a staccare tutti. 16.37 iniziata LA SALITA finale! L’Italia ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL16.41 E’ una salita pedalabile, le pendenze consentono di salire regolari. Difficile vedere distacchi tra gli uomini di classifica, ma non sono escluse sorprese. 16.40 Tonelli, Vendrame, Schmid, Bouwman e Valter si giocano la tappa a 6 km dall’arrivo. Due italiani, uno svizzero, un olandese ed un ungherese. A 8’43” il gruppo maglia rosa, dove è tornata davanti la Ineos. 16.39 Il transito al traguardo volante, con i relativi abbuoni: 1 TONELLI Alessandro 3” 2 VENDRAME Andrea 2” 3 BOUWMAN Koen 1” 16.38 Vendrame è il più veloce dei cinque davanti, ma dovrà essere bravo a non farsi staccare. Di sicuro lo svizzero Schmid proverà a staccare tutti. 16.37LA SALITA! L’Italia ...

