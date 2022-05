DIRETTA F1, GP Montecarlo 2022 LIVE: FP2 attesa, via al duello Leclerc-Verstappen! (Di venerdì 27 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.02 In pista anche le Ferrari di Sainz e di Leclerc e le Mercedes di Russell e di Hamilton. 17.01 In pista subito Albon, Latifi, Magnussen, Ocon, Verstappen. L’olandese della Red Bull con gomme medie. 17.00 VIA ALLA FP2!!! 16.59 In tutto questo, le previsioni meteo danno probabile l’arrivo della pioggia per domani, giornata di FP3, ma soprattutto delle qualifiche. 16.56 MGU-H e trasmissione cambiata sulla Haas di Mick Schumacher. Sempre MGU-H con problemi sulla vettura di Botta. Motore Ferrari sempre protagonista, per cui attenzione. 16.53 Grazie ad una serie di innovazioni apportate tanto sul fronte delle strategie di gestione dell’ibrido quanto su quello della sovralimentazione, il motore Superfast del Cavallino dovrebbe essere a proprio agio tra le strette e tortuose strade del ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.02 In pista anche le Ferrari di Sainz e die le Mercedes di Russell e di Hamilton. 17.01 In pista subito Albon, Latifi, Magnussen, Ocon, Verstappen. L’olandese della Red Bull con gomme medie. 17.00 VIA ALLA FP2!!! 16.59 In tutto questo, le previsioni meteo danno probabile l’arrivo della pioggia per domani, giornata di FP3, ma soprattutto delle qualifiche. 16.56 MGU-H e trasmissione cambiata sulla Haas di Mick Schumacher. Sempre MGU-H con problemi sulla vettura di Botta. Motore Ferrari sempre protagonista, per cui attenzione. 16.53 Grazie ad una serie di innovazioni apportate tanto sul fronte delle strategie di gestione dell’ibrido quanto su quello della sovralimentazione, il motore Superfast del Cavallino dovrebbe essere a proprio agio tra le strette e tortuose strade del ...

