Difende la fidanzata da avance in strada: prima lo sbattono contro un'auto, poi lo massacrano di botte (FOTO)

Momenti di puro terrore nel pomeriggio di ieri a Roma, in pieno giorno. Due energumeni hanno massacrato un ragazzo "colpevole" di aver voluto Difendere la sua fidanzata dalle loro avance. L'assurdo e violento episodio è accaduto in via Tripolitania, al quartiere Africano, nel II Municipio.

Le avance non gradite

Erano passate da pochissimi minuti le 17:00 quando una coppia stava camminando in strada. Erano leggermente distanziati e forse per questo due uomini non si sono resi conto che la ragazza non era da sola. Hanno quindi iniziato ad apostrofarla con aggettivi che, nel loro linguaggio pesante, volevano essere complimenti. Ma in realtà erano avance non gradite. La giovane si è avvicinata al fidanzato, che ha reagito urlando ai tre di smetterla.

