Destinazione a sorpresa per Thiago Motta: su di lui c’è una big europea! (Di venerdì 27 maggio 2022) La salvezza acquisita dallo Spezia non era per nulla scontata. Se infatti lo scorso anno la permanenza in Serie A per gran parte dei suoi meriti era riconducibile alla figura di Vincenzo Italiano, quest’anno in Liguria hanno saputo trovare un altro grande uomo, oltre che allenatore, che gli ha di fatto regalato è permesso di poter vivere per il terzo anno consecutivo quella categoria conquistata nel 2020 proprio con l’allenatore che adesso guida la Fiorentina. Thiago Motta Spezia PSGThiago Motta, autore del capolavoro Spezia, targato 2021/2022, con il lavoro svolto in Riviera si è guadagnato le voci di mercato che stanno circolando in questo momento intorno a lui. Secondo quanto riporta Repubblica: “Prende quota la candidatura di Thiago Motta come prossimo allenatore del Psg: il ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 27 maggio 2022) La salvezza acquisita dallo Spezia non era per nulla scontata. Se infatti lo scorso anno la permanenza in Serie A per gran parte dei suoi meriti era riconducibile alla figura di Vincenzo Italiano, quest’anno in Liguria hanno saputo trovare un altro grande uomo, oltre che allenatore, che gli ha di fatto regalato è permesso di poter vivere per il terzo anno consecutivo quella categoria conquistata nel 2020 proprio con l’allenatore che adesso guida la Fiorentina.Spezia PSG, autore del capolavoro Spezia, targato 2021/2022, con il lavoro svolto in Riviera si è guadagnato le voci di mercato che stanno circolando in questo momento intorno a lui. Secondo quanto riporta Repubblica: “Prende quota la candidatura dicome prossimo allenatore del Psg: il ...

