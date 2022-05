"Deplorevole". Una parola: il punto di non ritorno di Charlene di Monaco e Alberto (Di venerdì 27 maggio 2022) Charlene di Monaco non tace più. L'ex nuotatrice, nonché moglie del Principe Alberto, è stanca di dover stare ad ascoltare cattiverie sul suo conto che non rispecchiano la realtà. Ecco quindi arrivare lo sfogo in un'intervista per Monaco Matin. Questa è la prima volta che Charlene si è esposta dopo un anno di silenzio, a eccezione di qualche messaggio su Instagram o attraverso l'ufficio stampa della sua associazione benefica. Alberto, al contrario, è intervenuto più volte anche pubblicamente per difendere la moglie, gravemente malata, e il loro matrimonio. Ora è arrivato il turno della Principessa. In occasione della Monte Carlo Fashion Week, Charlene e la figlia Gabriella, hanno partecipato all'evento. Questa volta senza la presenza del marito ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022)dinon tace più. L'ex nuotatrice, nonché moglie del Principe, è stanca di dover stare ad ascoltare cattiverie sul suo conto che non rispecchiano la realtà. Ecco quindi arrivare lo sfogo in un'intervista perMatin. Questa è la prima volta chesi è esposta dopo un anno di silenzio, a eccezione di qualche messaggio su Instagram o attraverso l'ufficio stampa della sua associazione benefica., al contrario, è intervenuto più volte anche pubblicamente per difendere la moglie, gravemente malata, e il loro matrimonio. Ora è arrivato il turno della Principessa. In occasione della Monte Carlo Fashion Week,e la figlia Gabriella, hanno partecipato all'evento. Questa volta senza la presenza del marito ...

