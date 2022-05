Depeche Mode | morto il fondatore e tastierista Andrew Fletcher

(Di venerdì 27 maggio 2022)dei, èall’età di sessant’anni. A dare la triste notizia la band stessa, con un post sui social: “Siamo scioccati e pieni di immensa tristezza per la prematura scomparsa del nostro caro amico, membro della famiglia e membro della band”. L’artista era sposato con Grainne Mullan, viveva a L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : È morto Andrew Fletcher, tastierista dei Depeche Mode. È stato membro e fondatore del gruppo #ANSA - fanpage : ?? ULTIM'ORA È morto Andrew Fletcher, tastierista e manager britannico leader dei Depeche Mode: - ilpost : È morto Andrew Fletcher, tastierista dei Depeche Mode - lillydessi : È morto Andrew Fletcher, tastierista dei Depeche Mode - Agenzia ANSA - Bianca34874951 : RT @fanpage: ?? ULTIM'ORA È morto Andrew Fletcher, tastierista e manager britannico leader dei Depeche Mode: -

sono in lutto. Andy Fletcher, tastierista e cofondatore della band rock alternativa britannica, è morto all'età di 60 anni. È stato lo stesso gruppo ad annunciarlo sui social: 'Siamo ...Addio Andy Fletcher: il tastierista e co - fondatore deici ha lasciati a 60 anni. A dare la notizia è stata la stessa band, con un tristissimo post pubblicato sui social. "Siamo scioccati e devastati dalla tristezza per la prematura scomparsa ...Il mondo della musica ha perso prematuramente uno dei suoi protagonisti. Risale a poche ore fa la notizia della scomparsa di Andrew Fletcher, storico tastierista dei Depeche Mode.Andy Fletcher, tastierista e cofondatore della band rock alternativa britannica Depeche Mode, è morto all'età di 60 anni. L’annuncio è arrivato dallo stesso gruppo sui social: "Siamo scioccati e pieni ...