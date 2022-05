Del Bo’: «La Nazionale è oramai percepita come un fastidio, c’è chi la chiama Lotitese o Gravinese» (Di venerdì 27 maggio 2022) Intervenuto al Mann al convegno “Calcio e neoliberismo”, il filosofo e scrittore Corrado Del Bo’ ha parlato delle trasformazioni del calcio all’epoca dell’economia neoliberale in relazione alla diversa affezione che i tifosi hanno verso la Nazionale. Chiaramente in particolare verso la Nazionale italiana. «Prima la Nazionale la tifavano tutti, era un punto di convergenza. Oggi è vista come una scocciatura, quasi come un odio. Perché toglie i giocatori alle squadre di club, perché li espone agli infortuni. oramai solo alcuni tifano la Nazionale, c’è chi la chiama “Lotitese” o “Gravinese”. In qualche modo, dipende proprio dall’impatto del neoliberismo sul calcio. Oggi al centro ci sono i club, che sono delle aziende: ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 27 maggio 2022) Intervenuto al Mann al convegno “Calcio e neoliberismo”, il filosofo e scrittore Corrado Del Bo’ ha parlato delle trasformazioni del calcio all’epoca dell’economia neoliberale in relazione alla diversa affezione che i tifosi hanno verso la. Chiaramente in particolare verso laitaliana. «Prima lala tifavano tutti, era un punto di convergenza. Oggi è vistauna scocciatura, quasiun odio. Perché toglie i giocatori alle squadre di club, perché li espone agli infortuni.solo alcuni tifano la, c’è chi la” o “”. In qualche modo, dipende proprio dall’impatto del neoliberismo sul calcio. Oggi al centro ci sono i club, che sono delle aziende: ...

