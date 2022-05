De Mita, Cencelli: “Mio manuale non vietava di fare il premier a segretario Dc” (Di venerdì 27 maggio 2022) (Adnkronos) – “Di De Mita dico che era uno intelligente e mi sarebbe piaciuto avere la sua cultura. Ma a pelle non mi prendevo con lui”. Massimiliano Cencelli, storico dirigente della Democrazia Cristiana, autore dell’omonimo manuale, ‘usato’ nella prima repubblica per procedere all’assegnazione di ruoli politici e governativi ad esponenti di vari partiti politici o correnti in proporzione al loro peso, non nasconde che con il segretario-rinnovatore dello scudocrociato c’erano distanze: “Sa – spiega all’AdnKronos – c’era pure questo problema, io ero un centrista, la sinistra del partito non mi piaceva”. Durante la segreteria di De Mita Cencelli non aveva più la tessera della balena bianca (“la prima me l’aveva data proprio De Gasperi, abitavamo a due passi, di fronte al ... Leggi su italiasera (Di venerdì 27 maggio 2022) (Adnkronos) – “Di Dedico che era uno intelligente e mi sarebbe piaciuto avere la sua cultura. Ma a pelle non mi prendevo con lui”. Massimiliano, storico dirigente della Democrazia Cristiana, autore dell’omonimo, ‘usato’ nella prima repubblica per procedere all’assegnazione di ruoli politici e governativi ad esponenti di vari partiti politici o correnti in proporzione al loro peso, non nasconde che con il-rinnovatore dello scudocrociato c’erano distanze: “Sa – spiega all’AdnKronos – c’era pure questo problema, io ero un centrista, la sinistra del partito non mi piaceva”. Durante la segreteria di Denon aveva più la tessera della balena bianca (“la prima me l’aveva data proprio De Gasperi, abitavamo a due passi, di fronte al ...

Altavilla Irpina intitolerà una strada a Ciriaco De Mita

Altavilla Irpina intitolerà una strada a Ciriaco De Mita. Lo ha deliberato oggi stesso la giunta comunale e a darne notizia è il sindaco Mario Vanni. Una grande attestazione di stima nei confronti del ...