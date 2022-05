De Luca ‘aspetta’ il Ministero della Salute: “Riflettori accesi su vaiolo e covid” (Di venerdì 27 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Teniamo i nostri Riflettori accesi sul vaiolo delle scimmie e su questa coda di covid da controllare“. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso della sua diretta Facebook del venerdì. “Dobbiamo fare attenzione – ha detto – in alcuni territori a problemi sui comparti zootecnci, saremo estremamente attenti e rigorosi per tutelare gli allevamenti ma soprattutto la Salute dei cittadini“. “Le nostre battaglie quotidiane riguardano anche i fondi nazionali della Sanità ripartiti dal Ministero della Salute“, ha proseguito il presidente della Regione Campania. “Noi aspettiamo – ha detto – ancora risposte ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 27 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Teniamo i nostrisuldelle scimmie e su questa coda dida controllare“. Lo ha detto il presidenteRegione Campania Vincenzo Denel corsosua diretta Facebook del venerdì. “Dobbiamo fare attenzione – ha detto – in alcuni territori a problemi sui comparti zootecnci, saremo estremamente attenti e rigorosi per tutelare gli allevamenti ma soprattutto ladei cittadini“. “Le nostre battaglie quotidiane riguardano anche i fondi nazionaliSanità ripartiti dal“, ha proseguito il presidenteRegione Campania. “Noi aspettiamo – ha detto – ancora risposte ...

