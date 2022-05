De Ligt-Juve: le condizioni per il rinnovo e il fattore clausola rescissoria, ma il Chelsea è pronto all'affondo (Di venerdì 27 maggio 2022) Si tratta il rinnovo. Non si può escludere la cessione. Magari rimandare, ma escludere proprio no. La vicenda di Matthijs de Ligt è... Leggi su calciomercato (Di venerdì 27 maggio 2022) Si tratta il. Non si può escludere la cessione. Magari rimandare, ma escludere proprio no. La vicenda di Matthijs deè...

Advertising

sportli26181512 : De Ligt-Juve: le condizioni per il rinnovo e il fattore clausola rescissoria, ma il Chelsea è pronto all'affondo: S… - junews24com : De Ligt con l’ex obiettivo della Juve: scatto social per l’olandese – FOTO - junews24com : De Ligt Juve: rinnovo, clausola e ufficialità. Novità importanti sul difensore - AslanNerazzurro : @4Harrier Sul mercato poi non ho più niente da aggiungere. La Juve ad oggi ha un progetto tecnico senza direzione,… - LucaRuss0 : RINNOVO DE LIGT, La Juve non vuole correre rischi: priorità rinnovo e clausola al ribasso -