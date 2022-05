(Di venerdì 27 maggio 2022) Quando bastano i titoli per capire di chi stiamo parlando : Soldi di, vincitore di Sanremo, è un brano anche suo. EAmare dei La rappresentante di lista, La genesi del tuo colore di,...

Advertising

Tiscali

Quando bastano i titoli per capire di chi stiamo parlando : Soldi di, vincitore di Sanremo, è un brano anche suo. E così Amare dei La rappresentante di lista, La ... Dario Faini aliasè ...... Achille Lauro, Alfa, Ariete, Blanco, Carl Brave, Chiello, Coez, Coma_Cose,, Ditonellapiaga, Elodie, Ernia, Franco126, Fulminacci, Gaia, Gazzelle, Irama, Luigi Strangis,, Mara Sattei, ... Dardust: "Da Mahmood a Irama, da Emma a Jovanotti. Così lavoro ai grandi successi pop" MILANO – A seguito della sua seconda partecipazione all’Eurovision Song Contest e reduce dal successo al 72° Festival di Sanremo, dove ha vinto con ...Sul palco dell’Eurovision è stato tra i primi artisti a esibirsi con un tributo alla scena dance italiana dagli Anni 80 a oggi. E col suo singolo Horizon in your eyes. Una diretta tv vista da oltre 50 ...