Daniele Varvaro | il ‘non influencer' virale su Instagram grazie ai doppiaggi

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 27 maggio 2022) (Adnkronos) - Trapani, 27 Maggio 2022. In un web nel quale essere virali sui social, appellati con quel nome diper il quale in tanti farebbero qualunque cosa, c'è anche chi raggiunge l'obiettivo senza volerlo proponendo un qualcosa di divertente e senza la necessità di dover avere successo a tutti i costi. Il doppiatore, la storia di, 30 anni, da Castellammare Del Golfo in provincia di Trapani, che è diventato un volto abbastanza noto per i frequentatori assidui dial suo format ‘Ignoranti'. Tuttoalla sua voce, in grado di creare molteplici sfumature così da creare stories e reels divertenti; che nel giro di breve tempo sono diventate virali superando il milione di ...