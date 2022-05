"Da qui è partito l'incubo vaiolo": cosa è successo alla festa degli 80mila, il retroscena inquietante (Di venerdì 27 maggio 2022) Il virus del vaiolo delle scimmie sarebbe partito da Maspalomas, nel sud dell'isola spagnola di Gran Canaria. Lì si sarebbe registrato quello che i virologi definiscono "evento di amplificazione”. Tutto sarebbe nato da una festa con circa 80mila persone che si sarebbe tenuta in maniera ininterrotta, giorno e notte, dal 5 al 15 maggio nel centro commerciale Yumbo center. Tra di loro, come riporta Repubblica, ci sarebbe stato almeno un portatore del vaiolo delle scimmie, il virus che si trasmette in diversi modi, soprattutto attraverso il contatto fisico stretto. Pare che tutti i sei positivi individuati dallo Spallanzani di Roma abbiano qualche collegamento con quell'isola, o perché ci sono stati loro in prima persona o perché hanno incontrato qualcuno che c'era stato. ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022) Il virus deldelle scimmie sarebbeda Maspalomas, nel sud dell'isola spagnola di Gran Canaria. Lì si sarebbe registrato quello che i virologi definiscono "evento di amplificazione”. Tutto sarebbe nato da unacon circapersone che si sarebbe tenuta in maniera ininterrotta, giorno e notte, dal 5 al 15 maggio nel centro commerciale Yumbo center. Tra di loro, come riporta Repubblica, ci sarebbe stato almeno un portatore deldelle scimmie, il virus che si trasmette in diversi modi, soprattutto attraverso il contatto fisico stretto. Pare che tutti i sei positivi individuati dallo Spnzani di Roma abbiano qualche collegamento con quell'isola, o perché ci sono stati loro in prima persona o perché hanno incontrato qualcuno che c'era stato. ...

borghi_claudio : @senzchicca Qui quando abbiamo provato a fermare il green pass subito all'inizio (con partito non convinto ma che h… - Oxanna2003 : RT @borghi_claudio: @senzchicca Qui quando abbiamo provato a fermare il green pass subito all'inizio (con partito non convinto ma che ha vo… - frankponch72 : @tenniscrochet @durezzadelviver @Losai10025129 Vicepresidente vicario della Commissione €uropea. Non un semplice co… - GodneyBitch_ : Vorrei non essere mai partito il giorno del mio compleanno. Vorrei tornare indietro a febbraio e convincermi a non… - JolandaBivona : RT @borghi_claudio: @senzchicca Qui quando abbiamo provato a fermare il green pass subito all'inizio (con partito non convinto ma che ha vo… -