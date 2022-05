Cultura da premiare… anche a Napoli!

Leggi su espressonapoletano

(Di venerdì 27 maggio 2022) In questi giorni il Presidente Mattarella ha ricordato il valore della. In occasione delle celebrazioni per gli 800 anni dell’Università di Padova, ha raccomandato ai giovani di ‘coltivare sempre il dubbio e lo spirito critico. ‘La– dice Mattarella – è l’antidoto alla superbia, alla prepotenza, all’arroganza, alla violenza’. In piena sintonia, condividiamo ... L'articolo proviene da Espresso napoletano.