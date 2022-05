Croazia, via libera all’adozione per le coppie gay e lesbiche. Italia tra gli ultimi per i diritti Lgbtq+ (Di venerdì 27 maggio 2022) In Croazia le coppie lesbiche e gay potranno adottare minori senza famiglia, esattamente come gli altri genitori eterosessuali. L’Arta Corte Amministrativa della Croazia ha respinto il ricorso del Ministero della Famiglia e accolto la richiesta di una coppia gay di Zagabria di essere iscritta al registro di potenziali genitori per adozione. L’Alta Corte si è appellata alla Convenzione Europea dei diritti umani e alle sue sentenze, che ritengono inammissibili le distinzioni in base all’orientamento sessuale. A partire da oggi in Croazia le famiglie arcobaleno hanno il diritto di adottare i bambini La lunga battaglia iniziata nel 2016 La battaglia legale di Mladen Koži? e Ivo Šegota era iniziata nel 2016 quando la loro richiesta di venire inseriti nel registro di possibili genitori ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 27 maggio 2022) Inlee gay potranno adottare minori senza famiglia, esattamente come gli altri genitori eterosessuali. L’Arta Corte Amministrativa dellaha respinto il ricorso del Ministero della Famiglia e accolto la richiesta di una coppia gay di Zagabria di essere iscritta al registro di potenziali genitori per adozione. L’Alta Corte si è appellata alla Convenzione Europea deiumani e alle sue sentenze, che ritengono inammissibili le distinzioni in base all’orientamento sessuale. A partire da oggi inle famiglie arcobaleno hanno il diritto di adottare i bambini La lunga battaglia iniziata nel 2016 La battaglia legale di Mladen Koži? e Ivo Šegota era iniziata nel 2016 quando la loro richiesta di venire inseriti nel registro di possibili genitori ...

