Covid, oggi nel Lazio 2.441 nuovi casi positivi e 6 decessi: rapporto scende al 10,9% (Di venerdì 27 maggio 2022) Covid, Lazio. “oggi nel Lazio su 4.566 tamponi molecolari e 17.775 tamponi antigenici per un totale di 22.341 tamponi, si registrano 2.441 nuovi casi positivi (-186), sono 6 i decessi (+1), 605 i ricoverati (-14), 37 le terapie intensive (-2) e +4.059 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 10,9%. I casi a Roma citta’ sono a quota 1.432?. E’ quanto fa sapere l’assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato. Leggi anche: Vaiolo delle scimmie in Italia e le ‘somiglianze’ col Covid: quarantena, come si trasmette la malattia I numeri dalle Asl per oggi 27 maggio Asl (Distretto) nuovi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 27 maggio 2022). “nelsu 4.566 tamponi molecolari e 17.775 tamponi antigenici per un totale di 22.341 tamponi, si registrano 2.441(-186), sono 6 i(+1), 605 i ricoverati (-14), 37 le terapie intensive (-2) e +4.059 i guariti. Iltrae tamponi e’ al 10,9%. Ia Roma citta’ sono a quota 1.432?. E’ quanto fa sapere l’assessore alla Sanità delAlessio D’Amato. Leggi anche: Vaiolo delle scimmie in Italia e le ‘somiglianze’ col: quarantena, come si trasmette la malattia I numeri dalle Asl per27 maggio Asl (Distretto)...

