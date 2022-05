Covid | le notizie di oggi Costa | Certamente verso estate senza restrizioni LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 27 maggio 2022) Per il sottosegretario alla Salute "i dati confermano che siamo di fronte ad una sensibile riduzione dei contagi e della prenei nostri ospedali. Il 15 giugno sarà la data in cui cadranno anche le ultime”. Per il ministro Roberto Speranza "I dati sono sicuramente migliorati nelle ultime settimane ma dobbiamo continuare a proteggere i più fragili". In Italia tasso di positività al 9,98%. In Perù prorogato per 30 giorni lo stato di emergenza