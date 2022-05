Covid, le news. Presidi: "A maturità via mascherine, tifosi ammassati senza". LIVE (Di venerdì 27 maggio 2022) Agli esami di terza media e di maturità "potrebbe benissimo essere abolito l'obbligo di mascherina: a dirlo è il presidente dell'Associazione nazionale Presidi di Roma, Mario Rusconi. Per il sottosegretario alla Salute Costa "il 15 giugno sarà la data in cui cadranno anche le ultime restrizioni”. Per il ministro Roberto Speranza "i dati sono sicuramente migliorati nelle ultime settimane ma dobbiamo continuare a proteggere i più fragili" Leggi su tg24.sky (Di venerdì 27 maggio 2022) Agli esami di terza media e di"potrebbe benissimo essere abolito l'obbligo di mascherina: a dirlo è il presidente dell'Associazione nazionaledi Roma, Mario Rusconi. Per il sottosegretario alla Salute Costa "il 15 giugno sarà la data in cui cadranno anche le ultime restrizioni”. Per il ministro Roberto Speranza "i dati sono sicuramente migliorati nelle ultime settimane ma dobbiamo continuare a proteggere i più fragili"

Advertising

RSInews : Covid-19, al macero 620'000 dosi di vaccino - Lo dichiara l'Ufficio federale della sanità pubblica, che conferma u… - Giorgiolaporta : Dopo 2 anni di terrore h24 a reti unificate sul #Covid e dopo 3 mesi di guerra in #Ucraina, adesso che la pandemia… - enpaonlus : Il cane sordo e cieco riconosce subito il nonno dopo un anno di distanza per il Covid - CassanoLiveIt : Covid, calo netto del 30 per cento in sette giorni: a Cassano 34 nuovi casi in una settimana. Le foto - EliminareC : RT @marcellobramati: Il triennio di Covid alla prova della Maturità 2022 -