Covid, la situazione continua a migliorare: 261 casi ogni 100mila abitanti (Di venerdì 27 maggio 2022) La fase di miglioramento della situazione pandemica continua, senza interruzioni. Negli ultimi 7 giorni sono scesi l'incidenza dei casi a livello nazionale, l'indice Rt e di conseguenza anche il tasso ... Leggi su globalist (Di venerdì 27 maggio 2022) La fase di miglioramento dellapandemica, senza interruzioni. Negli ultimi 7 giorni sono scesi l'incidenza dei casi a livello nazionale, l'indice Rt e di conseguenza anche il tasso ...

Advertising

SulPanaro : Covid, la situazione negli ospedali modenesi: 48 i ricoveri - CCanadese : Covid-19, il punto della situazione in Ontario e Quebec - ellellev_ : @Patriziapattys Eh lo so bene! Per settembre saremo in situazione tragica altro che i due anni trascorsi... Da noi… - astat_it : ??Situazione e prospettive delle #imprese altoatesine dopo l’#emergenza sanitaria #Covid-19 - 2021 35,2% ha comunque… - NewSicilia : #Newsicilia IL PUNTO DELLA SITUAZIONE #COVID IN #SICILIA -