Covid in Italia, il bollettino di oggi venerdì 27 maggio 2022: 19.666 nuovi positivi e 105 morti. Positività al 9,8% (Di venerdì 27 maggio 2022) Covid in Italia, il bollettino di oggi venerdì 27 maggio 2022. Sono 19.666 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 20.322. ... Leggi su leggo (Di venerdì 27 maggio 2022)in, ildi27. Sono 19.666 icontagi daregistrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 20.322. ...

Advertising

Adnkronos : Italia prima in Europa per morti settimanali legate al #COVID19, seconda nel mondo. L'ultimo aggiornamento dell'… - Giorgiolaporta : Qui a #Bruxelles non è più obbligatoria la #mascherina sui mezzi pubblici. Entrate in metro con me sotto la… - fanpage : Rosa ha 34 anni e si è ammalata a marzo 2020, nel pieno della prima ondata e prima della campagna vaccinale, nella… - Annamaria___97 : RT @BegalliSabrina: In Svizzera le gettano via....in Italia prolungano la scadenza.... - StraNotizie : Covid oggi Italia, 19.666 contagi e 105 morti: bollettino 27 maggio -