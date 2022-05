Covid, in Italia continuano a scendere incidenza e Rt: il nuovo report dell’Iss (Di venerdì 27 maggio 2022) Roma – Covid in Italia, l’incidenza scende da 375 a 261 contagi ogni 100mila abitanti, con un indice Rt in calo a 0,86. Continua inoltre il calo dell’occupazione delle terapie intensive – ora al 2,6% – e calano anche i ricoveri, con l’occupazione delle aree mediche al 9%. Questi i dati principali del monitoraggio settimanale sull’andamento dell’epidemia della cabina di regia, resi noti dall’Istituto superiore di Sanità (Iss). I dati sul rischio nelle regioni e province autonome. CALA L’incidenza Continua il calo dell’incidenza dei casi Covid-19 in Italia. Gli ultimi dati settimanali, riferiti al periodo 20-26 maggio, fanno registrare una ulteriore riduzione, con 261 casi ogni 100mila abitanti rispetto ai 375 della scorsa settimana. E’ quanto emerge dai dati. GIU’ ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 27 maggio 2022) Roma –in, l’scende da 375 a 261 contagi ogni 100mila abitanti, con un indice Rt in calo a 0,86. Continua inoltre il calo dell’occupazione delle terapie intensive – ora al 2,6% – e calano anche i ricoveri, con l’occupazione delle aree mediche al 9%. Questi i dati principali del monitoraggio settimanale sull’andamento dell’epidemia della cabina di regia, resi noti dall’Istituto superiore di Sanità (Iss). I dati sul rischio nelle regioni e province autonome. CALA L’Continua il calo dell’dei casi-19 in. Gli ultimi dati settimanali, riferiti al periodo 20-26 maggio, fanno registrare una ulteriore riduzione, con 261 casi ogni 100mila abitanti rispetto ai 375 della scorsa settimana. E’ quanto emerge dai dati. GIU’ ...

