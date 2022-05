Covid: è considerato malattia professionale Inail? (Di venerdì 27 maggio 2022) Lo scorso 18 maggio il Comitato consultivo dell’UE per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (CCSS) ha raggiunto un accordo sulla necessità di includere la malattia da coronavirus Covid 19 come malattia professionale. Gli Stati membri, i datori di lavoro e i lavoratori, riuniti nel Comitato, hanno appoggiato l’esigenza di un aggiornamento dell’elenco UE delle malattie professionali, al fine di spingere i singoli Paesi ad adeguare le rispettive normative interne. L’accordo risponde all’obiettivo di migliorare le protezioni dei lavoratori contro il rischio di crisi sanitarie future, come quelle causate da nuove varianti Covid, nell’ambito del “Quadro strategico dell’UE in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 2021 – 2027”. L’Italia, in cui il contagio da virus Covid è ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 27 maggio 2022) Lo scorso 18 maggio il Comitato consultivo dell’UE per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (CCSS) ha raggiunto un accordo sulla necessità di includere lada coronavirus19 come. Gli Stati membri, i datori di lavoro e i lavoratori, riuniti nel Comitato, hanno appoggiato l’esigenza di un aggiornamento dell’elenco UE delle malattie professionali, al fine di spingere i singoli Paesi ad adeguare le rispettive normative interne. L’accordo risponde all’obiettivo di migliorare le protezioni dei lavoratori contro il rischio di crisi sanitarie future, come quelle causate da nuove varianti, nell’ambito del “Quadro strategico dell’UE in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 2021 – 2027”. L’Italia, in cui il contagio da virusè ...

