Covid | 19 666 i nuovi positivi | 105 le persone decedute

(Di venerdì 27 maggio 2022) Sono 19.666 ialnelle ultime 24 ore, su un totale di 198.897 tamponi effettuati. Lo riporta nel suo bollettino quotidiano il ministero della Salute. Leche hanno perso la vita a causa delnelle ultime 24 ore sono state 105, portando il totale dei deceduti da inizio pandemia a quota 166.476. Gli attualmente ricoverati sono 5.810 (185 in meno rispetto a ieri), di cui 252 in terapia intensiva (-7 rispetto a ieri). (ITALPRESS). Photo credits www.agenziafotogramma.it

