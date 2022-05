Cosa vuole fare Zuppi per cambiare la lotta alla pedofilia nella Chiesa Cattolica (Di venerdì 27 maggio 2022) Potenziamento della rete dei “centri di ascolto”, analisi sui dati di delitti presunti o accertati, in generale una maggiore attenzione al fenomeno della pedofilia: l’assemblea generale della Cei ha approvato il primo importante documento dell’era Zuppi, il neo presidente dei vescovi italiani. Nel testo si delineano “cinque linee di azione per una più efficace prevenzione del fenomeno degli abusi sui minori e sulle persone vulnerabili”. Ad oggi i centri di ascolto per le segnalazioni coprono il 70% delle diocesi italiane, ma è un dato che Zuppi punta ad aumentare. Inoltre la comunità dei vescovi ha deciso di “attuare un primo Report nazionale sulle attività di prevenzione e sui casi di abuso segnalati o denunciati alla rete dei Servizi diocesani e interdiocesani negli ultimi due anni”, oltre che vagliare tutti i casi ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022) Potenziamento della rete dei “centri di ascolto”, analisi sui dati di delitti presunti o accertati, in generale una maggiore attenzione al fenomeno della: l’assemblea generale della Cei ha approvato il primo importante documento dell’era, il neo presidente dei vescovi italiani. Nel testo si delineano “cinque linee di azione per una più efficace prevenzione del fenomeno degli abusi sui minori e sulle persone vulnerabili”. Ad oggi i centri di ascolto per le segnalazioni coprono il 70% delle diocesi italiane, ma è un dato chepunta ad aumentare. Inoltre la comunità dei vescovi ha deciso di “attuare un primo Report nazionale sulle attività di prevenzione e sui casi di abuso segnalati o denunciatirete dei Servizi diocesani e interdiocesani negli ultimi due anni”, oltre che vagliare tutti i casi ...

Advertising

ladyonorato : @alex_orlowski Ed anche perché ha pubblicato questa classifica. Cosa implica essere in cima alla lista o esservi in… - RaiUno : Chi è questa donna e che cosa vuole da Don Massimo? L'ULTIMA puntata di #DonMatteo13 INIZIA ORA su Rai1 e in stream… - FBiasin : Suma: 'Chiama tuo padre che celebriamo lo scudetto del #Milan in diretta!' Io: 'A tuo rischio e pericolo. Papà ti p… - Fiorellissimo : @federicofubini Per sapere cosa vuole #Putin , basta infatti ascoltarlo . ?????? Grazie Federico - BandyCrash : @Antonioerred L'idea che un povero Cristo sia lasciato libero di prendersi il tempo che vuole per fare una determin… -