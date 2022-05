Cosa fare se non si vede Toscana TV, nuove frequenze e canale (Di venerdì 27 maggio 2022) Niente panico se da qualche giorno o ora non si vede Toscana TV dal proprio televisore. L’anomalia ha a che vedere con il via al processo di refarming appena iniziato proprio nella regione del centro Italia. Ebbene, più di qualche rete locale (ma anche nazionale) potrebbe essere protagonista appunto di qualche problema di visione, tuttavia risolvibile in qualche modo. Se non si vede Toscana TV è perché, proprio con il refarming, si sta procedendo alla riorganizzazione delle frequenze. La banda 700 dovrà essere consegnata agli operatori mobili per il servizio di connessione di rete, dunque alcune reti sono state trasferite altrove rispetto alla loro posizione originale. Questo è anche il caso di Toscana TV: per questo motivo, si dovranno seguire i consigli di seguito ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 27 maggio 2022) Niente panico se da qualche giorno o ora non siTV dal proprio televisore. L’anomalia ha a chere con il via al processo di refarming appena iniziato proprio nella regione del centro Italia. Ebbene, più di qualche rete locale (ma anche nazionale) potrebbe essere protagonista appunto di qualche problema di visione, tuttavia risolvibile in qualche modo. Se non siTV è perché, proprio con il refarming, si sta procedendo alla riorganizzazione delle. La banda 700 dovrà essere consegnata agli operatori mobili per il servizio di connessione di rete, dunque alcune reti sono state trasferite altrove rispetto alla loro posizione originale. Questo è anche il caso diTV: per questo motivo, si dovranno seguire i consigli di seguito ...

