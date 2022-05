Coronavirus, venerdì 27 maggio: sono 2.441 i nuovi contagi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di venerdì 27 maggio 2022) Roma – “Oggi nel Lazio, su 4.566 tamponi molecolari e 17.775 antigenici per un totale di 22.341 tamponi, si registrano 2.441 nuovi casi positivi, 6 decessi, 605 i ricoverati (-14), 37 le terapie intensive (-2) e 4.059 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,9%”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. I casi a Roma città sono a quota 1.432. Asl Roma 1: sono 518 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl Roma 2: sono 574 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 3: sono 340 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl Roma 4: sono 149 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 5: sono 158 i nuovi ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 27 maggio 2022) Roma – “Oggi nel, su 4.566 tamponi molecolari e 17.775 antigenici per un totale di 22.341 tamponi, si registrano 2.441casi positivi, 6 decessi, 605 i ricoverati (-14), 37 le terapie intensive (-2) e 4.059 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,9%”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. I casi a Roma cittàa quota 1.432. Asl Roma 1:518 icasi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl Roma 2:574 icasi e 2 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 3:340 icasi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl Roma 4:149 icasi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 5:158 i...

