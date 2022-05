Coronavirus, oggi in Italia 19.666 nuovi casi e 105 decessi (Di venerdì 27 maggio 2022) Sono 19.666 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 20.322. Le vittime sono invece 105, in aumento rispetto alle 94 di ieri. Sono... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 27 maggio 2022) Sono 19.666 icontagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 20.322. Le vittime sono invece 105, in aumento rispetto alle 94 di ieri. Sono...

Advertising

fattoquotidiano : Sono 19.666 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, ecco tutti i dati del bollettino di oggi… - tusciaweb : Coronavirus, oggi in Italia 19mila 666 casi e 105 morti Roma – Coronavirus, oggi in Italia sono stati registrati 1… - infoitinterno : Coronavirus: altri 3 decessi e 847 contagiati in più oggi in Sardegna - infoitinterno : Bollettino Covid Italia, oggi 19.666 contagi e 105 morti per Coronavirus: i dati di venerdì 27 maggio - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi: 19.666 nuovi contagiati e 105 morti -