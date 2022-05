Cori contro la Lazio e Zaccagni: Zaniolo salta e canta coi tifosi (Di venerdì 27 maggio 2022) Una marea giallorossa ha invaso la Capitale per la vittoria della Conference League da parte della Roma. Sul pullman scoperto anche il match winner Nicolò Zaniolo, che si è unito, cantando e ballando, ... Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 27 maggio 2022) Una marea giallorossa ha invaso la Capitale per la vittoria della Conference League da parte della Roma. Sul pullman scoperto anche il match winner Nicolò, che si è unito,ndo e ballando, ...

nicola_lucchi : RT @clarinsolia: ricapitolando: - ha urlato grazie roma - ha cantato forza roma forza lupi - si è stracciato la maglietta - fatto cori cont… - flazia24 : RT @TucoBenedictoP_: Insomma, bilancio della giornata.. Striscioni contro di noi Cori contro di noi Tentativi maldestri di spostare la data… - pabba60 : RT @saIva___: Alla festa del Milan cori e striscioni contro l’Inter e il turco? Inchiesta della Procura federale, onda di indignados tra tv… - poesialaziale : Fin quando festeggiate (na sera magari, come persone normali) e fate cori contro di noi (quelli contro Zaccagni son… - JackInterista : @_Pupi81_ Non ce la fanno a festeggiare il loro trofeo senza insultare qualcun altro, cosi come i cori contro i nap… -