Coppa Italia Polo Pony | baby talenti sardi alla conquista di Piazza di Siena

(Adnkronos) – Si chiamano Cristian, Anna, Anita, Giorgia, Maria e Francesca, hanno tra i 13 e 15 anni e arrivano da Golfo Aranci. A Piazza di Siena hanno scritto la storia, diventando la prima squadra di Polo di sempre della Sardegna. In questi giorni, sulla sabbia del Galoppatoio romano di Villa Borghese, uno dei due campi gara dell'89° CSIO Piazza di Siena, si sta giocando la seconda tappa della Coppa Italia di Polo Pony, e la squadra della Sardegna – formata da Piera Monti, responsabile del Polo Pony per la FISE Sardegna – ha dominato nella giornata di apertura, battendo 2-0 la Lombardia e 4-0 la Toscana nell'ambito del trofeo U.S. Polo Pony Sardegna che, tra ...

