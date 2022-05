Convegno nazionale a Bologna AIOP | ' Per ricostruire il Servizio Sanitario Nazionale superare le logiche dei tetti di spesa e investire in

Advertising

leggoit : Convegno nazionale a Bologna. AIOP - IAL_Nazionale : RT @Cisl_ER: #27maggio #Bologna @filippopieri alla tavola rotonda del convegno 'Testimonianze e prospettive di filiera': 'La formazione è u… - IAL_Nazionale : RT @Cisl_ER: #27maggio #Bologna @filippopieri alla tavola rotonda del convegno 'Testimonianze e prospettive di filiera':'Formazione e compe… - ConfartChAq : ?? Approfondire i contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Grande successo, ieri, a #Chieti, pe… - IAL_Nazionale : RT @cirodonnarumma2: Testimonianze e prospettive di FILIera@RTI per il successo formativo leFP convegno con Regione ER e IAL con ministro P… -

Ed è appunto questa la metafora scelta da Aiop per lanciare il tema del'Oltre il tetto di cristallo: superare la spending review per (ri)costruire il SSN', che si è svolto a ...Ilrientra in una serie di iniziative volute dalla Marina Militare per diffondere la ... una maggiore consapevolezza sulla centralità del mare per la sicurezzae il sostegno al ...A dirlo Agostino Ghiglia, componente del Garante per la protezione dei dati personali, intervenendo al 65simo congresso nazionale Federpol. “Dal momento in cui ci colleghiamo – spiega – on line ...ha preso il via al centro 'La Nuvola' di Roma il 108esimo congresso nazionale della Società italiana di Otorinolaringoiatria e Chirurgia cervico facciale (SIOeCHCF), i cui lavori si chiuderanno ...