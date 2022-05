Container xChange survey | Peak season container shipping ' chaos' on the way

(Di venerdì 27 maggio 2022) HAMBURG, Germany, May 27, 2022 /PRNewswire/51% of freight forwarders, traders and shippers expect greaterin the comingas compared to that in 2021, according to a recentreleased by, a marketplace and technology infrastructure provider forlogistics companies. The latesttitled 'Industry Pulse' found that this year's summercargo surge will be worse, exceeding the disruptions caused in theof 2021. 26% predicted this year's...

befgroup : ?????????????????? ??????????????: ????????????? ?????????? ???? ?????????? ?????? ?????????? ???? ????????? -

Corriere Ortofrutticolo

Implicazioni della guerra Russia - Ucraina (Rapporto Marzo 2022) file:///C:/Users/MD002/Downloads/%20Logistics%20Report%20 - %20March%201.pdf Prospettive sulla catena di ...Benvenuti nell'aggiornamento mensile della logistica deidi. Gli ultimi aggiornamenti del settore insieme a approfondimenti speciali sulle posizioni più economiche e costose per acquistare e noleggiare. L'industria abbraccia il ... NODO CONTAINER, GLI OPERATORI SONO PESSIMISTI TRA RISCHIO BLOCCHI, DISPONIBILITÀ E PREZZI Containerized cargo congestion on the transpacific trade loop appears to be easing, but maritime freight delivery efficiency and reliability are still far below pre-pandemic standards.Gateways stretched thin by record cargoes and congestion say this year’s crush will come weeks early, as importers try to ensure their goods arrive ahead of the fall shopping season.