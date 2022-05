Confessa anche la seconda figlia di Laura Ziliani | ' Siamo stati noi a uccidere mamma'

Advertising

RaiNews : Ha confessato anche la figlia minore della vigilessa uccisa 8 mesi fa. Ha ammesso di aver ucciso la madre insieme a… - massidanu : RT @chilhavistorai3: Ex vigilessa uccisa: Dopo Mirto confessa anche Silvia Zani, sua fidanzata e figlia maggiore di Laura Ziliani. Conferm… - TeleBoario : Dopo Mirto Milani confessano anche le figlie di Laura Ziliani, Silvia e Paola. Il trio omicida conferma anche il mo… - infoitinterno : Omicidio Ziliani, dopo Mirto Milani confessa anche la figlia Silvia - AntonioSpadafo4 : RT @chilhavistorai3: Ex vigilessa uccisa: Dopo Mirto confessa anche Silvia Zani, sua fidanzata e figlia maggiore di Laura Ziliani. Conferm… -

Dopo la confessione di Mirto Milani e di una delle due figlie della vittima,la minore ha ammesso di aver preso parte all'omicidio della madre...un dono tanto bello non poteva che diventare la passione per la vita ed è così che Julia... guarda caso,lo stesso in cui Jane Austen ha ambientato le sue opere. Esattamente come la ...Chiacchierata col leader di Italexit: “Vengono da me i delusi da Lega e 5 Stelle. Di Battista ha scelto un’altra strada, a Conte non do mezzo centesimo.In gara-5 i Warriors chiudono i conti contro i Mavericks accedendo per la sesta volta negli ultimi otto anni all'atto conclusivo per la conquista ...