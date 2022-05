Conferenza stampa Courtois: «Ora sono dalla parte giusta della storia» (Di venerdì 27 maggio 2022) Conferenza stampa Courtois, il portiere del Real Madrid parla alla vigilia della sfida contro il Liverpool: le sue dichiarazioni Thibaut Courtois ha parlato in Conferenza alla vigilia di Liverpool-Real Madrid. LE PAROLE – «Ritorno a disputare una finale dopo otto anni. Quella volta ho perso contro il Real, ora spero di vincere, come credo che Marcelo voglia la quinta. Abbiamo lo stesso desiderio per la storia del Real Madrid. Ora sono dalla parte giusta della storia Benzema? Lui è diventato sempre meglio, è diventato uno che fa gol chiave. Non si ferma mai». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 27 maggio 2022), il portiere del Real Madrid parla alla vigiliasfida contro il Liverpool: le sue dichiarazioni Thibautha parlato inalla vigilia di Liverpool-Real Madrid. LE PAROLE – «Ritorno a disputare una finale dopo otto anni. Quella volta ho perso contro il Real, ora spero di vincere, come credo che Marcelo voglia la quinta. Abbiamo lo stesso desiderio per ladel Real Madrid. OraBenzema? Lui è diventato sempre meglio, è diventato uno che fa gol chiave. Non si ferma mai». L'articolo proviene da Calcio News 24.

