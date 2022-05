Conferenza stampa Ancelotti: «Benzema è sempre lo stesso. Domani dobbiamo meritarcela» (Di venerdì 27 maggio 2022) Conferenza stampa Ancelotti, il tecnico del Real Madrid ha parlato alla vigilia della finale di Champions con il Liverpool Carlo Ancelotti ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia di Liverpool-Real Madrid. Benzema – «Rispetto al Benzema della prima volta ha più carisma, dentro e fuori dal terreno di gioco, ma la qualità è sempre quella». LIVERPOOL – «Nel 2014 abbiamo avuto con giocatori con problemi, ma abbiamo vinto comunque. Se un giocatore è lesionato, non può giocare. Se scende in campo vuol dire che può starci, ma è una finale e tutti i giocatori daranno tutto. Non cambierà il risultato della partita». FINALE DEL 2014 – «Ogni partita ha la propria storia, c’è sempre una strategia dietro. Siamo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 27 maggio 2022), il tecnico del Real Madrid ha parlato alla vigilia della finale di Champions con il Liverpool Carloha parlato inalla vigilia di Liverpool-Real Madrid.– «Rispetto aldella prima volta ha più carisma, dentro e fuori dal terreno di gioco, ma la qualità èquella». LIVERPOOL – «Nel 2014 abbiamo avuto con giocatori con problemi, ma abbiamo vinto comunque. Se un giocatore è lesionato, non può giocare. Se scende in campo vuol dire che può starci, ma è una finale e tutti i giocatori daranno tutto. Non cambierà il risultato della partita». FINALE DEL 2014 – «Ogni partita ha la propria storia, c’èuna strategia dietro. Siamo ...

