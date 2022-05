Conference League, Pellegrini premiato come miglior calciatore (Di venerdì 27 maggio 2022) Con cinque gol e due assist Lorenzo Pellegrini è stato nominato miglior calciatore della prima edizione di Conference League La UEFA ha nominato Lorenzo Pellegrini come giocatore della stagione 2021/22 della Conference League. Il capitano della Roma paga i 5 gol in 12 match nella competizione, fornendo anche 2 assist. Inoltre, il venticinquenne è presente anche nella top 11 della competizione insieme a Rui Patricio, Smalling e Abraham. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 27 maggio 2022) Con cinque gol e due assist Lorenzoè stato nominatodella prima edizione diLa UEFA ha nominato Lorenzogiocatore della stagione 2021/22 della. Il capitano della Roma paga i 5 gol in 12 match nella competizione, fornendo anche 2 assist. Inoltre, il venticinquenne è presente anche nella top 11 della competizione insieme a Rui Patricio, Smalling e Abraham. L'articolo proviene da Calcio News 24.

