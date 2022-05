Concorso Ministero Transizione ecologica, 251 posti: pubblicata la graduatoria (Di venerdì 27 maggio 2022) ***aggiornamento del 27/05/2022: la Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 2022 ha reso noto che è stata validata dalla Commissione RIPAM e pubblicata sul sito internet del Formez la graduatoria finale di merito, codice GEO/MATTM, del Concorso Ministero Transizione ecologica. Leggi l’avviso ***aggiornamento del 25/02/2022: nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 25 febbraio 2022 è stato pubblicato l’avviso relativo alla graduatoria finale di merito riferita al Codice BIO/MATTM del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive 251 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell’Area III, posizione economica F1, presso il Ministero della Transizione ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 27 maggio 2022) ***aggiornamento del 27/05/2022: la Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 2022 ha reso noto che è stata validata dalla Commissione RIPAM esul sito internet del Formez lafinale di merito, codice GEO/MATTM, del. Leggi l’avviso ***aggiornamento del 25/02/2022: nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 25 febbraio 2022 è stato pubblicato l’avviso relativo allafinale di merito riferita al Codice BIO/MATTM delpubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive 251 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell’Area III, posizione economica F1, presso ildella...

