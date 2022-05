Concorsi Provincia di Potenza, 17 istruttori amministrativi e tecnici (Di venerdì 27 maggio 2022) Nuove assunzioni di personale diplomato e laureato nella regione Basilicata. Nella Gazzetta Ufficiale del 24 maggio, infatti, sono stati pubblicati gli estratti dei Concorsi Provincia di Potenza, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento di 17 unità di personale nei profili di istruttore amministrativo e tecnico, categorie C e D, a tempo pieno e indeterminato. I 17 posti messi a concorso sono così distribuiti per figure professionali: 6 posti di Istruttore amministrativo-contabile, categoria C, 4 posti di Istruttore tecnico, categoria C, 4 posti di Istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria D, 3 posti di Istruttore direttivo tecnico, categoria D. Concorsi istruttori amministrativi, tutti i bandi pubblicati e come prepararsi Nei prossimi paragrafi vediamo quali ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 27 maggio 2022) Nuove assunzioni di personale diplomato e laureato nella regione Basilicata. Nella Gazzetta Ufficiale del 24 maggio, infatti, sono stati pubblicati gli estratti deidi, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento di 17 unità di personale nei profili di istruttore amministrativo e tecnico, categorie C e D, a tempo pieno e indeterminato. I 17 posti messi a concorso sono così distribuiti per figure professionali: 6 posti di Istruttore amministrativo-contabile, categoria C, 4 posti di Istruttore tecnico, categoria C, 4 posti di Istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria D, 3 posti di Istruttore direttivo tecnico, categoria D., tutti i bandi pubblicati e come prepararsi Nei prossimi paragrafi vediamo quali ...

