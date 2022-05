Come risolvere i contrasti tra utenti e gestori delle telecomunicazioni. Le conciliazioni innanzi al Co.Re.Com. (Di venerdì 27 maggio 2022) Alzi la mano chi non è mai rimasto senza linea telefonica? Chi non ha mai imprecato contro il proprio gestore telefonico per una mancata attivazione della linea telefonica dopo un trasloco? Chi non ha mai avuto almeno una volta problemi con il traffico internet non riuscendo a lavorare o vedere la partita della squadra del cuore? Queste ed altre problematiche simili attanagliano quotidianamente migliaia di cittadini nel nostro paese, costituendo in molti casi il presupposto per una grande quantità di contenziosi con i loro gestori telefonici. Uno dei più efficaci strumenti per redimere tali questioni è costituito dall’istituto delle conciliazioni da espletare presso il Co.Re.Com. Nel presente articolo cercherò di illustrare brevemente Come e quando è possibile rivolgersi al Co.Re.Com. per tentare di ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 27 maggio 2022) Alzi la mano chi non è mai rimasto senza linea telefonica? Chi non ha mai imprecato contro il proprio gestore telefonico per una mancata attivazione della linea telefonica dopo un trasloco? Chi non ha mai avuto almeno una volta problemi con il traffico internet non riuscendo a lavorare o vedere la partita della squadra del cuore? Queste ed altre problematiche simili attanagliano quotidianamente migliaia di cittadini nel nostro paese, costituendo in molti casi il presupposto per una grande quantità di contenziosi con i lorotelefonici. Uno dei più efficaci strumenti per redimere tali questioni è costituito dall’istitutoda espletare presso il Co.Re.Com. Nel presente articolo cercherò di illustrare brevementee quando è possibile rivolgersi al Co.Re.Com. per tentare di ...

Majden3 : RT @Agostino35: In America vogliono risolvere il problema delle armi con più armi che è come dire a un paziente 'il suo fegato soffre per i… - rocken78 : RT @Agostino35: In America vogliono risolvere il problema delle armi con più armi che è come dire a un paziente 'il suo fegato soffre per i… - giuseppe_masala : @lucianoghelfi @Agenzia_Italia Fermatelo. Come può Salvini risolvere un conflitto del quale non conosce (né capisce… - MarioP1966 : RT @CCiliberto80: @DiegoFusaro Asso vince e asso perde? La russia sta usando la guerra per risolvere controversie internazionali, noi stiam… - ConsueloZanfor3 : RT @Agostino35: In America vogliono risolvere il problema delle armi con più armi che è come dire a un paziente 'il suo fegato soffre per i… -