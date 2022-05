Colpo di scena Atalanta: arriva l’attaccante che spiazza Gasperini (Di venerdì 27 maggio 2022) Atalanta e Fiorentina potrebbero rendersi protagoniste di un incrocio di calciomercato, dovuto ai rientri dai prestiti. Quest’anno due calciatori, tra i vari, di Atalanta e Fiorentina sono stati in prestito all’esterno. È il caso di Christian Kouame, il quale ha vissuto una stagione all’Anderlecht in Belgio. E Pierluigi Gollini, che è stato al Tottenham di Antonio Conte, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 27 maggio 2022)e Fiorentina potrebbero rendersi protagoniste di un incrocio di calciomercato, dovuto ai rientri dai prestiti. Quest’anno due calciatori, tra i vari, die Fiorentina sono stati in prestito all’esterno. È il caso di Christian Kouame, il quale ha vissuto una stagione all’Anderlecht in Belgio. E Pierluigi Gollini, che è stato al Tottenham di Antonio Conte, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

NicolaPorro : Colpo di scena. L’ex segretario di Stato americano contro le resistenze di Kiev su Crimea e Donbass. Ecco cos’ha de… - NicolaPorro : Colpo di scena. Gli analisti americani rivelano: 'Perché la guerra si sta complicando per Kiev' ?? - ilmainato : Ho visto top gun Maverick. Non c'è un colpo di scena nemmeno se ve lo inventate. Belli i film di Hollywood. - LorenzoNannetti : RT @giovamartinelli: Colpo di scena... ! Al di là della conferma della presenza di FH-70 in Ucraina, che questi provengano davvero dall'Ita… - pvrriIIa : comunque LA SCENA DELLA SPARATORIA nonostante sappiamo benissimo come finisce, RESTERA' SEMPRE UN COLPO AL CUORE, UN TRAUMA #GreysAnatomy -