Cocaina nascosta nell'armadio, coppia arrestata dai carabinieri. Sequestrati 38 grammi di droga (Di venerdì 27 maggio 2022) CIVITANOVA - Dall'armadio spuntano 38,50 grammi di Cocaina in manette una coppia di civitanovesi. L'arresto è stato eseguito nella notte tra mercoledì e ieri dai carabinieri del Nucleo operativo e ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 27 maggio 2022) CIVITANOVA - Dall'spuntano 38,50diin manette unadi civitanovesi. L'arresto è stato eseguitoa notte tra mercoledì e ieri daidel Nucleo operativo e ...

Advertising

CronacheMc : CIVITANOVA - Operazione dei carabinieri, sequestrati oltre 38 grammi di droga e un bilancino di precisione - LetiziaFirenze : Cocaina nascosta nelle caramelle di menta: 26enne in manette - ToscanaInDiretta - A__Martinello : molto meglio di un qualche loro film: lui infanzia difficile, lei molto bella e spietata, ambiente cinema in cui gi… - trasimenonline : #Droga, #Cocaina nascosta nel cruscotto: due #Arresti - Carlino_Ravenna : Cocaina nascosta in hotel: arrestato -